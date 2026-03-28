Modena, Gliozzi: "A Bari per vincere, sosta utile per ricaricare le energie"

A pochi giorni dalla sfida di Pasquetta tra Bari e Modena, l’attaccante dei canarini Ettore Gliozzi ha presentato la gara in conferenza stampa.

Il centravanti ha sottolineato l’importanza della sosta per la squadra: “Secondo me è arrivata in un momento molto utile per recuperare energie fisiche e mentali, anche perché ci aspetta un finale di stagione in cui vogliamo essere protagonisti e ritrovare la miglior condizione di tutti”.

Poi lo sguardo alla partita: “Già a partire dal match col Bari vogliamo fare bene e vincere”.