Modena, Montevago: "Settimana speciale, sono diventato padre e ho segnato"

“È stata una settimane bellissima, soprattutto per la nascita di mio figlio. Dedico a lui e a mia moglie questo gol”. L’attaccante del Modena Daniele Montevago dopo la vittoria sull’Hellas Verona arrivata grazie anche a una sua rete parla così della doppia gioia vissuta in questi ultimi giorni: “Non è stato semplice vivere questo periodo a distanza, ma ogni volta che avevo qualche giorno libero la raggiungevo e devo ringraziare il mister che mi ha permesso di partire subito appena è arrivato il momento del parto”.

Sull'impiego avuto finora

Montevago parla poi del suo avvio di campionato che lo ha visto entrare solo nei finali di partita: “Quando non giochi non è facile, ma ci sono momenti nei quali devi lavorare ancora più duramente. Ho sempre sentito la fiducia del mister e dei compagni e questo mi ha dato una motivazione in più per continuare ad allenarmi al massimo. - prosegue il classe 2003 come riporta Parlandodisport.it – Aspettavo la mia occasione e quando sono entrato volevo fortemente segnare. L’ho fatto e poi Andrea (Belotti NdR) ci ha regalato la vittoria nel finale e resto tutto più magico”.

Sulla determinazione del gruppo

Infine un commento sul gruppo e la spinta dei tifosi: “La nostra forza è che non molliamo mai, soprattutto nei momenti difficili. Anche dalla panchina avevo la sensazione che avremmo potuto recuperare. È stata una giornata ricca di emozioni, anche grazie ai nostri tifosi, che sono stati fantastici e ci hanno spinto fino all’ultimo minuto. Sentire un sostegno del genere ti dà ancora più adrenalina. Adesso dobbiamo restare con i piedi per terra e pensare subito alla Carrarese, il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare con la stessa intensità”.