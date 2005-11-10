Modena, che media per Montevago: viaggia al ritmo di un gol per tempo

Il tecnico del Modena Daniele Galloppa ha probabilmente avuto la risposta che voleva avendo deciso di concedere un turno di riposo a quel Andrea Belotti che con i suoi gol è stato grande trascinatore dei Canarini in questa prima parte di stagione.

Montevago e una doppietta da titolare

Il suo sostituto Daniele Montevago, che fino alla sfida contro la Virtus Entella aveva giocato al massimo mezz’ora da subentrante (pur togliendosi lo sfizio del gol in occasione della sfida contro l’Hellas Verona, ha infatti risposto presente con una doppietta nei primi dieci minuti che è valsa il successo sul campo dei liguri che ha permesso agli emiliani di recuperare due punti sul Palermo capolista.

Una media stratosferica

Il classe 2003 arrivato in estate dal Perugia sale così a quota tre reti in nove presenze, di cui una sola da titolare, che gli permettono di avere una media realizzativa stratosferica: in totale infatti Montevago ha giocato appena 128 minuti, segnando dunque un gol ogni 43’. Una doppietta che permette al calciatore di raggiungere Giuseppe Ambrosino e Giuseppe Caso nella classifica dei marcatori stagionali del Modena alle spalle di quel Belotti che sembra giocare un altro campionato e guarda tutti gli altri gialloblù dall'alto dei suoi sette gol.