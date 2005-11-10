Dai primi calci per strada a Palermo fino alla Serie B con il Modena, l’attaccante Daniele Montevago intervistato da Gianlucadimarzio.it parla del suo percorso calcistico: “Ho iniziato per strada con gli amici solo perché mi piaceva giocare, era un divertimento, giocavamo fra le auto con le pietre utilizzate per disegnare le porte. Vedo ancora dei bambini giocare sotto casa, ma non è più come prima perché i tempi sono cambiati, ma allora in strada ci si divertiva davvero, mentre ora al campo vai per migliorarti e tutto diventa più tattico. I bambini devono divertirsi".

Fra le giovanili del Palermo e il presente a Modena

Il classe 2003 parla poi del suo rapporto con il Palermo: “Vestire la maglia rosanero, anche se non in prima squadra, è stato unico. Mi capitava anche di andare a fare il raccattapalle quando giocava in Serie A contro le grandi. Rappresentare la mia città è stato inspiegabile. - prosegue Montevago – A Modena all’inizio non è stato facile, io voglio giocare sempre, ma davanti ho giocatori fantastici come Belotti e Ambrosino. Mi trovo benissimo con entrambi, ma a me piace essere protagonista”.

Il rapporto con Belotti e la lezione di Quagliarella

L’attaccante, autore di tre reti in nove presenze, si sofferma poi sul rapporto con il Gallo Belotti: “È umilissimo, una persona d’oro, già al primo allenamento venne da me e mi disse: 'Non serve tirare così forte, con la potenza che hai ti basta piazzarla cercando la precisione'. Ha vinto un Europeo, io lo osservo continuamente perché può darmi consigli preziosi e voglio farne tesoro. - conclude Montevago – Quagliarella? Una volta in allenamento feci un movimento, ma mi fermai perché lui guardava da un’altra parte e invece mi arrivo una palla perfetta. Mi disse che anche se non mi guardava era come se lo facesse e che dovevo fare sempre il movimento. È fantastico, in allenamento gli ho visto fare pallonetti di destro o di sinistro che i portieri potevano solo guardare. È una persona umile che mi ha dato tantissimi consigli: il mio più grande rammarico è stato non chiedergli la maglia".