Preoccupazione in casa Modena per Chichizola. Pezzolato sarà il titolare a Catanzaro

Si respira preoccupazione in casa Modena in vista del recupero della trentunesima giornata di campionato, domani alle ore 19:00, contro il Catanzaro. Una gara che venne rinviata per le avverse condizioni meteo. Il motivo di tale preoccupazione, come si legge sulle colonne della Gazzetta di Modena, è legato alle condizioni di Leandro Chichizola che contro il SudTirol è stato costretto a lasciare il campo dopo 10 minuti a causa di un problema al bracco procuratosi nel parare il rigore di Casiraghi.

L’argentino nella giornata di oggi si sottoporrà a esami per capire il problema al braccio con l’ipotesi più accreditata di un’iperestensione dell’avambraccio con possibile interessamento dei tendini. Le sensazioni non sono positive in casa emiliana, ma solo gli esami potranno fugare ogni dubbio. L’unica certezza è che Chichizola comunque non sarà in campo domani a Catanzaro con la speranza che si tratti dell’unica gara che sarà costretto a saltare.

Al suo posto in terra calabrese ci sarà dunque quel Michele Pezzolato che ha esordito in Serie B proprio contro gli altoatesini e che ha risposto presente alla chiamata di mister Sottil. “È una grandissima emozione – ha dichiarato ieri il portiere classe 2004 –. Il mio sogno dall’inizio della stagione era quello di esordire con questa maglia e sono davvero felice di esserci riuscito”.