Modena, Sottil: "Abbiamo avuto più occasioni di loro, la sconfitta sarebbe stata ingiusta"

Dopo il fischio finale di Catanzaro-Modena, Andrea Sottil, tecnico dei gialloblù, ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio maturato nei minuti di recupero allo Stadio Nicola Ceravolo.

L'analisi dell'allenatore del Modena sulla gara.

"È un punto di cuore, di lotta ed è andato in mostra anche un bel calcio dal primo all'ultimo minuto. Sarebbe stato ingiusto perdere: tre grandi occasioni a una a favore nostro, tantissimi tiri, ne abbiamo fatti anche più di loro. Si è vista la forza di questo gruppo, un gruppo che non molla mai. Ho rivisto un Modena frizzante, che vuole giocare a calcio, contro una squadra forte. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi".