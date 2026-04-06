Modena, Sottil: "Persi tanti duelli. Il Bari aveva più fame rispetto a noi, zero scuse"

Andrea Sottil, tecnico del Modena, ha parlato ai microfoni di TRC Modena al termine della partita persa per 3-1 al 'San Nicola' contro il Bari: "C'è poco da dire, siamo partiti bene ma le gare durano cento minuti e quindi cominciare col piede giusto non conta nulla. Il Bari aveva più fame di noi, ci siamo fatti i gol quasi da soli: ora rivedrò la gara, ma il quadro è ben chiaro. Abbiamo perso tanti duelli in tante zone del campo. L'unica cosa buona è la classifica che non cambia, ma tutto il resto è stato negativo. Non vanno trovare scuse o alibi, la mia squadra non può avere meno fame delle altre".

Quanto incideranno le prossime gare esterne? Prima andrete a Bolzano, poi a Catanzaro...

"Sappiamo benissimo qual è il nostro calendario e ce lo teniamo: nessuno ce lo cambia, zero scuse. Ci sono allenamenti da fare e si faranno. Sta a me ridare la fame che oggi non ho visto. Nel calcio si può sbagliare e si possono commettere errori tecnici, ma non è accettabile non avere fame o perdere tutti i duelli. In questo sprint finale ci stiamo giocando qualcosa di storico, non si può accettare una cosa così. Senza fare troppi drammi o valutazioni drastiche, ripeto che il motivo principale della sconfitta odierna è da attribuire alla maggior fame del Bari rispetto a noi".

Sta valutando alternative dal punto di vista tattico?

"No, non andiamo a cercare altri sistemi di gioco. Siamo sesti in classifica con 50 punti e fino a oggi eravamo anche la miglior difesa. Bisogna vincere i duelli e avere fame, questo è ciò che è importante nel calcio. Si va avanti per la nostra strada, ma dispiace per i tifosi che sono venuti a Bari a sostenerci e per non aver regalato una soddisfazione alla famiglia Rivetti dopo una settimana tremenda. Bisogna stare zitti, da domani prepareremo la partita col Sudtirol".

Come sta Gliozzi? E Adorni dopo l'autogol?

"Gliozzi aveva un problema già evidenziato con lo Spezia, però abbiamo fatto tutti gli esami strumentali ed era completamente a disposizione: ha risentito un dolore un po' più importante e l'ho dovuto sostituire, domani faremo gli accertamenti. Adorni? Nel calcio capitano queste situazioni, lui è un giocatore importante e sta facendo un ottimo campionato: oggi è stato sfortunato in questo appoggio all'indietro".

Ha visto fame in Massolin, Beyuku e Ambrosino?

"Sì, tutti vogliono ritagliarsi spazio. Chi è entrato ha fatto molto bene e mi è piaciuto perché ha dato un cambio di marcia alla partita. Se non avessimo preso il terzo gol, ci saremmo giocati gli ultimi minuti e sarebbe potuto succedere di tutto: il 3-1 è diventato quasi ininfluente, rimontare due gol negli ultimi cinque minuti non si fa nemmeno in Eccellenza e quindi figuriamoci contro il Bari. Abbiamo avuto delle situazioni per fare gol, ma c'è da archiviare questa partita. La classifica non cambia, nonostante la sconfitta, e questo è un dato importante".