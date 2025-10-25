Modena, Tonoli: "La rimonta è il simbolo di questo gruppo. Il gol? Emozione bellissima"
Il match winner della sfida fra Modena ed Empoli Daniel Tonoli ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la gara del "Braglia": "E’ un emozione bellissima, sono entusiasta del gol e della vittoria della squadra. E’ stata una settimana intensa dopo il colpo al naso subito a Palermo, l’ho affrontata con questa mascherina che è un po’ fastidiosa ma ci si abitua ed è andata alla grande.
La rimonta è il simbolo di questo gruppo, anche andando sotto ci aiutiamo e riusciamo a rimontare da squadra".
