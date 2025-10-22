Modena, sospiro di sollievo per Tonoli: può scendere in campo con la mascherina protettiva

"Mi dispiace solo per Tonoli che ha preso una brutta botta al naso in una situazione nella quale Brunori ha alzato troppo il braccio e non è stato nemmeno ammonito, speriamo che Daniel non si debba fermare": così, dopo il pareggio per 1-1 con il Palermo, il tecnico del Modena Andrea Sottil, che parlava appunto del suo difensore Daniel Tonoli, uscito malconcio dal match contro i rosanero.

Stando però a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, le buone notizie sono arrivate, perché il classe 2002 potrà scendere regolarmente in campo venerdì, quando i canarini affronteranno l'Empoli nell'anticipo della 9ª giornata del campionato di Serie B. La tac cui è stato sottoposto il calciatore, ha rivelato una frattura al naso composta, gestibile però con l’utilizzo di una mascherina prospettiva, che verrà appunto utilizzata per permettere a Tonoli di prender parte a un match sicuramente importante.

Intanto, a completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo di suddetto turno: