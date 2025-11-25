Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"

“Sono molto contento di far parte di questa squadra e di questa bellissima società”. Il difensore del Modena Daniel Tonoli è stato testimonia d’eccezione della 30esima edizione del Torneo Boldrini soffermandosi a parlare con la stampa presente del momento della squadra: “Siamo contenti di non aver subito gol contro il SudTirol e di aver fatto una grandissima partita. Sapevamo che avremmo incontro una squadra molto chiusa e con spazi ridotti. - prosegue Tonoli come riporta Pianetaserieb.it - Riguardo il mio ruolo, quando la situazione richiede supporto offensivo cerco di spingermi in avanti”.

Il classe 2002 guarda poi al prossimo incontro, un derby molto sentito in casa gialloblù: “La testa è già rivolta al Cesena, sappiamo che tutte le partite in questo campionato sono durissime, andremo in trasferta con la testa giusta per giocarci le nostre carte. - prosegue Tonoli - Le squadre di Serie B sono tutte forti, noi porteremo in campo i nostri principi indipendentemente dalla classifica”.

Infine Tonoli si sofferma sugli obiettivi: “Non ce ne fissiamo, guardiamo partita dopo partita perché è ancora presto per tirare le somme. Pensiamo a giocare ogni match come se fosse l’ultimo e dobbiamo continuare su questa strada”.