Modena, Tonoli: "Inizio di stagione superiore alle previsioni. Ma il campionato è lungo"

“Nell’Inter, per alcune partite, ho avuto Chivu e il ricordo che ho di lui è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli”. Il difensore del Modena Daniel Tonoli ha parlato così nel corso di un'intervista della sua esperienza nelle giovanili nerazzurre sotto la guida di quel Cristian Chivu che ora guida l'Inter.

Nel corso del suo intervento alla Gazzetta di Modena il centrale classe 2002, autore di 12 presenze con due gol in Serie B, ha parlato anche del suo ruolo e dell'ottimo avvio di stagione dei Canarini: "In difesa ho giocato anche a quattro, come terzino destro, ma alla Pergolettese sono tornato a tre nel mio ruolo naturale e sfruttavo spesso gli schemi per inserirmi e arrivare al tiro. - prosegue Tonoli - Mi godo questo inizio di stagione superiore alle previsioni, nel quale mi sono ritagliato questo spazio. Già in ritiro mi ero resto conto della forza della squadra, vedevo una rosa con tante qualità, che adesso sta dimostrando. Il campionato, però, è ancora molto lungo. Avere una grande gamba è il risultato degli allenamenti fatti con molta intensità".

Infine un pensiero sul tecnico Andrea Sottil arrivato in estate in cerca di rilancio dopo la parentesi negativa con la Sampdoria nella passata stagione: "Ci fa lavorare con tanta intensità e prepara sempre ogni partita con lo stesso metodo, salvo qualche accorgimento in relazione all’avversario”.