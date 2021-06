Monza, Balotelli pronto a restare. Nodo ingaggio, ma le parti sono al lavoro per il rinnovo

Mario Balotelli potrebbe continuare la sua avventura in biancorosso. L'attaccante ha infatti fatto sapere di voler restare al Monza, trovandosi molto bene con l'ambiente, con Galliani che ha accettato di buon grado la sua disponibilità mettendosi al lavoro per trovare un accordo con l'ingaggio che sembra rappresentare lo scoglio principale. Come riporta Tuttomonza.it il classe '90 lo scorso inverno aveva firmato un accordo da 400mila euro più bonus e ora punta ad avere un ritocco dell'ingaggio anche alla luce di alcune offerte arrivate dall'estero. Il Monza però non sarebbe disposto a salire fino al milione di euro a stagione e ci sarà quindi da trattare con il buon rapporto fra le parti che potrebbe portare a un accordo per il futuro.