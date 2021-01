Monza, Barberis: "Lecce trasferta dura, ci aspetta un esame importante". I convocati

Nuovo anno iniziato e prima gara del 2021 per il Monza, che dopo aver battuto la capolista Salernitana nell'ultima del 2020 si trova di fronte il Lecce. Della trasferta salentina, ai canali ufficiali della società, ne ha parlato il centrocampista Andrea Barberis: "Abbiamo chiuso bene il 2020, siamo contenti e ora ci aspetta un altro esame importante, una trasferta complicata ma cerchiamo di iniziare al meglio il nuovo anno. Il Lecce è tra le formazioni più attrezzate per salire in A, ha un grande organico e tanti giocatori confermati dallo scorso anno, sarà una gara difficile. Ma noi dobbiamo avere la giusta mentalità, quelle delle ultime gare, battagliera, e cercare di portare la gara dalla nostra parte".

Una nota va poi al personale: "Sono molto felice per il momento che sto vivendo, sia a livello sportivo che umano: sto per diventare papà, spero nasca dopo la partita così ho tempo per vederlo".

Spazio infine ai convocati: indisponibili il difensore Paletta per un risentimento muscolare e l'attaccante Dany Mota per un problema all'adduttore.

Ecco la lista dei 23:

PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, Sommariva

DIFENSORI: Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Donati, Lepore, Pirola, Sampirisi, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Armellino, Barberis, Barillà, Colpani, D'Errico, Fossati, Frattesi

ATTACCANTI: Balotelli, Boateng, Gytkjaer, Maric, Marin.