Ufficiale Innesto d'esperienza per il Cittadella: tesserato il centrocampista Barberis

Il Cittadella ha annunciato l’arrivo di un innesto di grande esperienza – 75 presenze in Serie A, 215 in Serie B e 46 in Serie C – come il classe ‘93 Andrea Barberis. Questo il comunicato del club veneto:

"L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Andrea Barberis.

Centrocampista classe 1993 nato a Finale Ligure, Barberis vanta 75 presenze in Serie A con Crotone e Monza e oltre 200 in Serie B con le stesse maglie e quella del Varese.

Nella stagione 2023/24 fa ritorno al Pisa, sua prima squadra da professionista. Nell’ottobre dello scorso anno passa in Serie C al Crotone, la maglia più indossata nella sua carriera (181 volte).

Ad Andrea il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".