Monza, Brocchi: "I nuovi acquisti ci permetteranno di cambiare di più". I convocati

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Monza-Empoli, Cristian Brocchi, tecnico dei brianzoli, ha parlato dei nuovi acquisti arrivati nel mercato di gennaio: "Sono arrivati dei giocatori nuovi che ci permetteranno di fare dei cambi, è normale che appena arrivano hanno bisogno di tempo per poter integrarsi bene, anche se alcuni di loro come Diaw e D'Alessandro che erano già in campo si potevano utilizzare subito, come abbiamo fatto".

Di seguito i convocati del Monza per la gara di domani contro l’Empoli:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Anastasio, Bellusci, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Pirola

Centrocampisti: Boateng, Barberis, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Ricci, Mota Carvalho, Diaw, D'Alessandro

Indisponibili: Balotelli e Paletta.