Monza, Brocchi: "Con l'Empoli sarà grande gara. Vorrei essere ancora un calciatore per giocarla"

vedi letture

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match di domani contro l’Empoli, vero proprio scontro diretto per la cima della Serie B.

Sulla gara di domani: "Sicuramente domani sarà una bella partita dove si affrontano due squadre forti e che stanno facendo molto bene. Per noi sarà bello affrontare i primi della classe. All'andata avevamo fatto un'ottima gara, ma dopo un girone le cose sono cambiate, entrambi siamo migliorati, di conseguenza sarà una bella partita e vorrei essere ancora un giocatore per poterla giocare".

Sul tecnico dell'Empoli: "Dionisi è bravo, fa giocar bene le squadre e lo apprezzo perché dà un identità di gioco alle squadre che allena".

Sui non convocati: "Per Paletta ci vorrà un po' di tempo, Balotelli sicuramente ci sarà dalla prossima partita, D'Errico non è stato convocato perchè deve ritrovare la condizione migliore che ultimamente ha perso".

Sui nuovi arrivi: "Sono arrivati dei giocatori nuovi che ci permetteranno di fare dei cambi, è normale che appena arrivano hanno bisogno di tempo per poter integrarsi bene, anche se alcuni di loro come Diaw e D'Alessandro che erano già in campo si potevano utilizzare subito, come abbiamo fatto".

Sulle partenze: "A volte le partenze sono brutte. Lepore è stato importante per la crescita del Monza, per me e per il gruppo, ma penso che per il bene di ogni giocatore a volte prendere strade diverse è una buona cosa. Penso che per Checco sia stata la scelta migliore quella fatta, non è più un ragazzino, è un grande professionista, è in forma e ha ancora tanto da dare. Sicuramente si toglierà tante soddisfazioni".