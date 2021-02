Monza, buone notizie per Brocchi: Paletta torna a disposizione per il Cittadella

Buone notizie per Cristian Brocchi e tutto il Brescia in vista del prossimo match di campionato contro il Cittadella. E’ da considerarsi totalmente recuperato Gabriel Paletta: il difensore italo argentino, fermo dallo scorso 16 gennaio dopo il 2-2 contro il Cosenza, quest’oggi ha sostenuto l’intera sessione di allenamento insieme al resto del gruppo. Niente da fare, invece, per Kevin Prince Boateng: l’ex Milan dovrà ancora attendere per il rientro in squadra.