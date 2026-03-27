Monza, Caso: "Al numero 30 sono affezionato. Ho esordito con quello in Serie A..."

'Un’intervista…a Caso', ironizza il Monza attraverso i propri profili social, dove è stata pubblicata una mini intervista all'attaccante biancorosso Giuseppe Caso, che ha risposto alle domande dei tifosi.

A cominciare da quello che è stato il suo arrivo in Brianza a gennaio (in prestito dal Modena), e la scelta del numero: "Qui mi sto trovando molto bene con tutte le componenti, squadra, staff, società, e anche con la città. Sono stato accolto da tutti in modo incredibile. Perché ho scelto il numero 30? Ho esordito in A con quel numero, quando arrivai al Genoa era una delle poche maglie disponibili. E visto che era libera anche qua al momento del mio arrivo, ho scelto quella, perché è un numero per il quale provo affetto".

Il giocatore viene poi stuzzicato sulla questione capelli. Gli viene chiesto se è disposto a rasarsi in caso di Serie A: "Se ora mi dicessero che se lo faccio saliamo sicuramente, sì, lo farei...dopo...non lo so! (ride, ndr)".