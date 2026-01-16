Modena, per Caso suonano le sirene della Serie C: lo cercano due big del Girone C

Con la pista Bari che non prende quota, a causa di una formula – prestito con diritto di riscatto – che non convince il giocatore per Giuseppe Caso potrebbero aprirsi le porte della Serie C dove due top club del Girone C avrebbero messo gli occhi sul fantasista del Modena, per il quale c’è stato anche un timido approccio del SudTirol.

I nomi, come riporta Il Resto del Carlino, sono quelli di Benevento e Salernitana che starebbero cercando un colpo ad effetto per alzare l’asticella nella corsa promozione che vede attualmente i sanniti al primo posto pari merito col Catania e i granata secondo a quota 39 appaiati alla Casertana. Il classe ‘98 dunque potrebbe tornare in terza serie a distanza di sei anni, ultima stagione all’Arezzo nel 2019/20, dove ha collezionato 50 presenze con due reti. Nelle ultime stagioni ha però sempre giocato in Serie B – con Cosenza, Frosinone e appunto Modena – mettendo a segno 19 gol in 103 presenze.