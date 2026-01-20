Bari, accordo col Pisa per Esteves. Si attende ora la risposta del laterale

Il Bari avrebbe fatto passi avanti per il laterale destro Tomas Esteves, che può giocare sia in difesa sia a centrocampo, con il Pisa. Il club biancorosso infatti, come riferito da RadioBari, avrebbe trovato l’accordo con i toscani per il trasferimento del classe 2002 che piace molto ad altri club di Serie B come Sampdoria, Catanzaro, Modena e Carrarese. La palla ora passa al lusitano che dovrà dare la sua risposta all’offerta dei pugliesi nelle prossime ore. Esteves è reduce da un grave infortunio che gli fece saltare gran parte della seconda stagione e attualmente è ai margini del club nerazzurro dove è sceso in campo solo per 13 minuti.

Sempre secondo l’emittente pugliese il Bari sarebbe poi tornato alla carica per il fantasista Giuseppe Caso del Modena, con cui è stata da tempo imbastita una trattativa sulla base di un acquisto a titolo definitivo, ma il giocatore classe ‘98 continua a non sembrare convinto della destinazione nonostante in Emilia non rientri più nei piani tecnici come dimostra un’unica presenza, per appena 16 minuti in campo, collezionata in questa stagione.