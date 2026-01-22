Ufficiale Monza, ecco Caso per l'attacco: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Modena

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Modena fa sapere "di aver definito il passaggio di Giuseppe Caso al Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’attaccante classe 1998 era approdato a Modena l’ultimo giorno del calciomercato estivo del 2024. Con la maglia gialloblù ha raccolto un totale di 31 presenze, 5 gol e 3 assist.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano a Giuseppe le migliori fortune per la sua nuova avventura".

Fa eco anche il comunicato del club biancorosso: "Giuseppe Caso è un nuovo calciatore del Monza.

L’attaccante arriva dal Modena a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva.

Nato a Torre Annunziata (Na) il 9 dicembre 1998, cresce nel Settore Giovanile della Fiorentina dove rimane fino al 2018, quando esordisce tra i professionisti con il Cuneo. In Serie C gioca subito con continuità anche nella stagione successiva con la maglia dell’Arezzo, guadagnandosi la chiamata del Genoa nell’estate 2020. Con i liguri debutta in Serie A il 13 dicembre contro la Juventus e colleziona poi un’altra presenza in campionato, sempre a Marassi contro l’Atalanta. A fine stagione si trasferisce in prestito al Cosenza con cui colleziona 39 presenze e 5 reti vivendo da protagonista la salvezza dei calabresi in Serie B attraverso il playout. Nell’estate 2022 viene acquistato dal Frosinone, con cui migliora ulteriormente iI suo rendimento trascinando i ciociari alla Promozione in Serie A con 9 reti e 4 assist in 35 partite. Nel 2023-24 torna a giocare in Serie A dopo la prima esperienza col Genoa e scende in campo 14 volte in campionato. Lascia il Frosinone nell’estate 2024 per trasferirsi al Modena, con cui colleziona 31 presenze e 5 reti in Serie B.

Esterno offensivo in grado di giocare in tutti i ruoli dell’attacco, vanta anche una convocazione per uno Stage in Nazionale maggiore nel maggio 2022.

Fantasia, imprevedibilità e abilità nel dribbling: Caso è pronto a portare le sue qualità al Monza.

Benvenuto Giuseppe!