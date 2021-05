Monza, Dani Mota al 45°: "Ci è mancato il gol. Proveremo a ribaltarla fino all'ultimo"

vedi letture

L'attaccante del Monza Dani Mota ha parlato a DAZN nell'intervallo della gara contro il Cittadella dove la squadra brianzola è chiamata a rimontare tre reti: "Ci è mancato il gol in questo primo tempo. Ora dobbiamo entrare in campo nella ripresa dando tutto il possibile per trovare la via della rete. Tre gol in 45 minuti? Pensiamo di poter fare tre gol in questa ripresa e ci proveremo fino all’ultimo minuto".