Monza, verso il big match con l'Empoli: D'Alessandro pronto al debutto. Balotelli ancora in dubbio

Un probabile debutto e un possibile nuovo forfait. In casa Monza ci si prepara per il big match del prossimo weekend contro l'Empoli cercando di fare il punto sulle disponibilità dei calciatori di Cristian Brocchi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ad esempio, Marco D'Alessandro, esterno arrivato dalla SPAL, sembra essere pronto al suo primo match con la maglia dei brianzoli, mentre per Mario Balotelli non ci sono certezze in merito alla sua disponibilità per lo scontro al vertice per la B. Lo stiramento accusato da SuperMario è in via di risoluzione, ma anche ieri il lavoro con il gruppo del 45 è stato solo parziale.