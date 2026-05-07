Padova, Breda: "A Cesena giocheremo con la testa libera, senza ansia né stress"

Ottenuta nello scorso turno di campionato la salvezza, il Padova di Roberto Breda chiuderà domani la sua stagione di Serie B al 'Manuzzi' contro il Cesena di Ashley Cole.

“E’ una partita che giochiamo con la testa più libera - si legge su TrivenetoGoal -, senza ansia o stress, ma la mentalità deve essere la stessa. Vogliamo fare bene e avere l’atteggiamento di chi vuole raccogliere il massimo, contro una squadra che lotta per i playoff. Abbiamo un obbligo morale di onorare il campionato. Per quanto riguarda la formazione, qualcosa sicuramente cambierò, ma sempre nell’ottica di avere la migliore possibile. Per qualcuno ci sarà quello spazio che magari prima non è stato possibile avere. In porta potrebbero esserci dei cambiamenti. Fortin è stato in ballottaggio anche nelle scorse partite, potrebbe essere della partita.

Perché questa squadra sia più competitiva c’è la necessità di mettere qualità tecniche e fisiche e di far diventare un gruppo una squadra, dando un’identità. Il fatto che non ci saranno nostri tifosi in trasferta mi lascia perplesso: è comodo fare stare a casa le persone, diciamo che è sempre una sconfitta del sistema. Fioretti post salvezza non ne farò, non credo nella scaramanzia… credo nel lavoro”.