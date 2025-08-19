Ufficiale Dolomiti Bellunesi, per l’esterno c’è in prestito Antonello dal Padova

tramite i propri canali ufficiali la Dolomiti Bellunesi ha annunciato l’arrivo in prestito di Andrea Antonello dal Padova. Di seguito il comunicato ufficiale:

La Dolomiti Bellunesi mette la freccia. Svolta a sinistra. E si assicura le prestazioni di Andrea Antonello: terzino e laterale lungo la corsia mancina, arriva in prestito dal Padova. Proprio nella città del Santo è nato il 14 maggio 2005 e, dopo essere sbocciato nella “cantera” biancoscudata, ha messo in mostra le sue qualità nella scorsa stagione, in Serie D, con la maglia dell’Adriese: 36 le presenze complessive, arricchite da una rete. E dalla vittoria dei playoff.

NUMERO 33 – Antonello avrà il numero 33 ed è pronto a unirsi al collettivo allenato da Nicola Zanini: «Ho scelto la Dolomiti Bellunesi – afferma – perché, quando ho parlato con la dirigenza, mi ha trasmesso una grande fiducia. Ho capito che qui ero fortemente voluto. In più, chiunque mi ha parlato bene di questo club. E l’ambiente mi ha lasciato una buonissima impressione».

DINAMICO – Il ventenne di origine padovana è un esterno di prospettiva: «Ritengo di essere un giocatore dinamico, di buona gamba, a cui piace spingersi in avanti e arrivare sul fondo, o all’altezza della trequarti, e scodellare in area il maggior numero possibile di palloni. In generale, sono sempre a disposizione dei miei compagni: anche in fase di non possesso. Fuori dal campo? Sono un ragazzo sereno e tranquillo, adoro trascorrere del tempo insieme agli amici e alla famiglia, divertirmi e rilassarmi».

PRIMO ANNO FRA I PROFESSIONISTI – Antonello è reduce da un’estate a faticare sul rettangolo verde: «Ho cercato di curare un problema fisico che mi trascinavo dalla scorsa annata. E, nell’ultimo mese a Padova, ho lavorato molto con l’intento di arrivare pronto all’inizio del campionato. Senza considerare che ho potuto imparare parecchio dai grandi atleti con cui ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio». L’esordio in Serie C SkyWifi, in calendario sabato 23 a Zanica contro l’AlbinoLeffe, è ormai alle porte: «Gli obiettivi di squadra hanno la priorità. A livello personale, invece, essendo al primo anno fra i professionisti cercherò di impegnarmi al massimo, di ritagliarmi spazio e, soprattutto, di ripagare la fiducia che mi è stata data».