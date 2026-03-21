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Padova-Palermo 0-1, le pagelle: Pohjanpalo isolato, Bani giganteggia, Di Mariano non basta

Padova-Palermo 0-1, le pagelle: Pohjanpalo isolato, Bani giganteggia, Di Mariano non bastaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:32Serie B
Lidia Vivaldi

Risultato finale: Padova-Palermo 0-1

PADOVA
Sorrentino 6 - Praticamente inoperoso nel primo tempo, nella ripresa il Palermo non crea grossi pericoli se non negli ultimi minuti, ma può fare ben poco sulla girata di Bani da pochi passi.

Belli 6 - Controlla il pericoloso Pohjanpalo, e la difesa biancoscudata riesce a limitare efficacemente il suo raggio d'azione. Spende molto e nel finale è costretto a chiedere il cambio. Dal 79' Buonaiuto s.v.

Pastina 5 - Regge bene l'urto nonostante la caratura degli avversari, ma con il pressing finale del Palermo, e l'ingresso dell'esuberante Vasic va in sofferenza, rimediando due gialli nel giro di pochi minuti.

Perrotta 6 - Al pari dei compagni di reparto, offre una prova di sostanza fino al finale di gara, quando la maggior qualità dei rosanero riesce a fare saltare gli schemi difensivi del Padova.

Capelli 6,5 - Buona la prestazione dell'esterno biancoscudato, sempre insidioso con i suoi cross ben calibrati, e molto attento anche nelle chiusure.

Fusi 6 - Presente nella manovra offensiva del Padova soprattutto nelle prime fasi della gara. Con l'inferiorità numerica del Palermo, Andreoletti prova a giocarsi la carta Papu per cercare il colpo vincente. Dal 58' Gomez 6 - Viene inserito in posizione di play e dà un buon contributo nella parte centrale del secondo tempo, senza però trovare la zampata decisiva.

Varas 6 - Poco appariscente ma di sostanza, recupera tanti palloni e nel finale prova la conclusione personale senza però inquadrare lo specchio.

Ghiglione 6,5 - E' uno dei più attivi, soprattutto nel primo tempo, sia con assist sia in veste di finalizzatore, ma quel tiro murato da Bani grida vendetta. Dal 65' Favale 6 - Entra con l'atteggiamento giusto, cercando spesso gli inserimenti in avanti, ma non ha fortuna.

Bortolussi 5,5 - Ci mette l'impegno, andando spesso a dialogare con i compagni, ma non riesce mai a chiamare in causa Joronen. Dal 64' Caprari 5,5 - Qualche timido tentativo, non basta però per mettere in apprensione la difesa rosanero.

Lasagna 5,5 - Tanta sostanza e lavoro per la squadra, anche se la sua verve offensiva va ad esaurirsi nel secondo tempo. Mai realmente pericoloso, tranne con una conclusione da fuori area.

Di Mariano 6 - Fa l'"elastico" tra centrocampo e attacco, e risulta uno degli elementi migliori nella formazione veneta, andando più volte ad impensierire il portiere avversario. L'unica sbavatura nella sua partita è il posizionamento in occasione del gol di Bani, in cui tiene in gioco il capitano avversario che colpisce per il definitivo 1-0.

Matteo Andreoletti 6 - Nonostante un avversario di grande caratura, il Padova tiene bene il campo e riesce a sfruttare la superiorità numerica imponendo per larghi tratti il suo gioco. Manca, però, la capacità di finalizzare quanto creato, e alla fine un episodio decide la gara in pieno recupero.

PALERMO
Joronen 6,5 - Non deve compiere interventi particolarmente difficili, ma si fa sempre trovare pronto sulle conclusioni di Di Mariano e soci.

Pierozzi 6 - Prestazione attenta in fase difensiva, mentre in termini di spinta è meno presente ma è da una sua azione, in pieno recupero, che scaturisce il corner che regala la vittoria al Palermo.

Bani 7,5 - Una partita da incorniciare per il capitano rosanero: con le sue chiusure, in particolare su Ghiglione e Di Mariano, salva due gol quasi fatti. Non contento, nel finale si reinventa attaccante e con una zampata sotto porta realizza il gol vittoria in un pomeriggio che sembrava quasi stregato per il Palermo.

Ceccaroni 6 - Ha il suo bel da fare per limitare gli inserimenti dell'onnipresente Di Mariano, e dell'esperto Lasagna. Spende un fallo tattico che gli costa il giallo, e Inzaghi lo richiama in panchina. Dal 53' Magnani 6 - Ci mette la giusta dose di sangue freddo per un finale incandescente.

Augello 6 - Molti cross, poca precisione. In termini di spinta offensiva, l'esterno ex Cagliari non appare mai concretamente pericoloso. Meglio in copertura.

Segre 5,5 - Schierato insieme a Ranocchia davanti alla difesa, non si rende protagonista di giocate memorabili, ma si limita a fare muro per contenere le sfuriate del Padova. Dal 64' Giovane 6 - Non cambia sostanzialmente il passo rispetto al compagno, ma si fa vedere un po' di più nel pressing offensivo.

Ranocchia 6 - Qualche guizzo che si traduce in giocate di qualità, ma manca la continuità che ci si aspetta da un elemento del suo calibro.

Rui Modesto 4,5 - In soli 22 minuti si rende protagonista di una delle azioni più pericolose del Palermo, e di un fallo inutilmente duro ai danni di Di Mariano, che gli costa il rosso diretto.

Palumbo 5,5 - Poco ispirato, fatica a trovare gli spazi per esprimersi sui suoi livelli. Dal 46' Peda 6 - Restituisce equilibrio alla formazione rosanero dopo l'uscita di Rui Modesto per espulsione.

Johnsen 5,5 - L'attacco del Palermo risulta particolarmente imbrigliato dalle buone trame tattiche della difesa dei veneti. Pochi palloni giocabili e una sola occasione realmente pericolosa, in apertura di secondo tempo. Dal 78' Vasic 7 - Ingresso decisivo, anche se per pochi minuti. Rinvigorisce l'attacco rosanero e impegna costantemente i marcatori avversari, che vanno in affanno.

Pohjanpalo 5 - Molto isolato e ben controllato dai marcatori avversari, riceve pochi rifornimenti e non ha mai l'occasione per impegnare Sorrentino.

Filippo Inzaghi 6,5 - Portare a casa il bottino pieno dopo una partita di sofferenza come quella dell'Euganeo è una masterclass del tecnico rosanero, che ancora una volta opera cambi oculati ed incisivi per indirizzare la fortuna, e gli esiti della gara, dalla propria parte.

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