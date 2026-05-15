TMW Senesi può arrivare a parametro zero, ora la Juve ha la certezza. Ma la Premier League resta avanti

La notizia era nell'aria da settimane. Marcos Senesi lascerà il Bournemouth a parametro zero al termine della stagione e potrà firmare liberamente con la squadra che metterà sul piatto il progetto economico e sportivo più interessante.

Arrivato nel club inglese nel 2022 dopo il Feyenoord, il centrale argentino pre convocato anche da Scaloni per il Mondiale ha messo insieme un totale di 124 presenze con le Cherries. Un profilo che piace a tanti per qualità e personalità. Fra questi c'è anche la Juventus che in tempi non sospetti, prima della sessione di gennaio, aveva preso informazioni a riguardo.

La Juventus, ora che è ufficiale il suo addio a zero al Bournemouth, ci riproverà in queste settimane andando a mettere sul piatto ingaggio da top (pur all'interno dei parametri finanziari del club) e protagonismo sul campo. Ma ad oggi la direzione sembra più quella di una permanenza in Premier League. Il Chelsea ed il Tottenham sono squadre che lo stanno seguendo da tempo, ma nelle ultime settimane anche il Liverpool ha attivato i contatti. La forza economica delle squadre inglesi potrebbe fare la differenza in sede di trattative, anche se la partita per la Juventus e per tutte le altre interessate non è certamente chiusa.