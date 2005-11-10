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Palermo, Inzaghi: "Non voglio passi indietro rispetto a Empoli. Rispetto per il Mantova"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 13:34Serie B
16.10.2026 13:34Serie B
Fonti preferite
Il tecnico rosanero si prepara a fare una grande partita nel big match di domani e annuncia: "Perin torna titolare. Non voglio rischiare Pierozzi e Barba"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Quello di domani sarà uno scontro al vertice inatteso in Serie B. Se da un lato ci sarà il Palermo, grande favorito per la promozione, dall’altra ci sarà un Mantova che era partito con l’obiettivo salvezza e al momento si trova a solamente due punti dai rosanero. Alla viglia della sfida il tecnico siciliano Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa spiegando di rispettare molto la squadra virgiliana: “Per me è la solita partita, ho grande rispetto del Mantova perché sono molto rodati, ma stiamo attraversando un momento eccellente Detto questo penso alla mia squadra, la partita di Empoli deve essere la base di ripartenza perché abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio anche se deve ancora migliorare. Non voglio passi indietro. - prosegue Inzaghi come riporta Stadionews.it - Coppa Italia? Ogni partita fa storia a sé, per vincere in Serie B ci vuole il miglior Palermo possibile”.

Ancora sulla sfida al Mantova

Il tecnico dei siciliani analizza la sfida: “Empoli deve essere un punto di partenza, non di arrivo, e cercheremo di giocare in questo modo per essere propositivi, senza dimenticarci che ci sono avversari forti davanti. Consci della nostra umiltà andremo a fare una grande partita. - prosegue Inzaghi – Ruocco? Il Mantova ha tanti giocatori buoni, ma sono contento per lui perché è italiano e sta facendo bene”.

Sugli indisponibili per la sfida

Inzaghi poi fa il punto sulla condizione nella rosa: “Pierozzi ha preso una botta alla spalla ed è inutile rischiare un giocatore che non è al 100%, ci servirà alla prossima. È troppo importante per noi e vogliamo averlo con la Carrarese. Non voglio rischiare neanche Barba che soffre per un affaticamento, per il resto ci siamo tutti. - prosegue ancora l’allenatore rosanero - L’unico che ha giocato meno è Bozzolan che è fortissimo. Ha fatto una grande partita in Coppa Italia, ma ha davanti Augello, sono sicuro che ci darà soddisfazioni. Fra i pali rientra Perin che è il titolare, anche se Fortin ha fatto benissimo”.

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