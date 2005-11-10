Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Palermo, Inzaghi specialista delle partenze: negli ultimi 13 anni solo il Pisa è partito così

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:49Serie B
12.10.2026 11:49Serie B
Fonti preferite
Sono 16 i punti in sei gare conquistati dal Palermo che eguaglia le formazioni toscane di D'Angelo e dello stesso Inzaghi. Ma per l'ex attaccante la partenza sprint è una costante
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Anche in questa stagione Filippo Inzaghi si è dimostrato uno specialista nelle partenze sprint: sono infatti 16 i punti, su diciotto a disposizione, conquistati dal suo Palermo che, come da previsione, ha voluto subito mandare un segnale chiaro al campionato e alla avversarie per la promozione diretta. Del resto in estate il tecnico era stato chiaro nel sottolineare come per raggiungere il traguardo servissero almeno 80 punti a fine stagione.

Il Palermo come il Pisa (due volte)

Negli ultimi 13 anni, come sottolinea Il Giornale di Sicilia, solo un’altra squadra aveva ottenuto gli stessi punti del Palermo a questo punto della stagione. Si tratta del Pisa che ci riuscì in due occasioni: con Luca D’Angelo nel 2021/22, che chiuse terzo e venne sconfitto in finale play off dal Monza, e con lo stesso Inzaghi nel 2024/25, quando arrivò la promozione diretta in Serie A assieme al Sassuolo.

Le partenze sprint di Inzaghi

Quella non è stata l’unica partenza sprint del tecnico rosanero: con la Reggina nel 2022/23 furono 15 i punti nelle prime sei gare con un cammino poi compromesso dalle difficoltà societarie che si fecero sentire anche sulla squadra, mentre a Brescia nel 2021/22 i punti conquistati furono 14, ma anche lì le cose peggiorarono nel corso della stagione con Inzaghi che venne esonerato a sette giornate dalla fine mentre era ancora in corsa per la promozione. Meno bene fece a Benevento (12 punti nel 2019/29) quando però alla fine arrivò la promozione con il record di punti, 86, in Serie B, così come a Venezia nel 2017/18dove furono solo 10 i punti, ma con una squadra appena tornata in Serie B dopo 12 anni d’assenza.

Articoli correlati

Immagine news 1
Palermo, numeri da record per Inzaghi: la produzione offensiva è degna del Barcellona
Immagine news 2
Palermo, Inzaghi predica calma: "Ancora presto per parlare di fuga"
Immagine news 3
Palermo, chi giocherà fra i pali a Empoli? Inzaghi: "Perin non al 100%. Deciderò domani"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
12:26 Serie BTMW
TMWCrisi Catanzaro, dalla quasi promozione alla zona retrocessione. Come lo Spezia un anno fa
Immagine news 2
11:49 Serie B
Palermo, Inzaghi specialista delle partenze: negli ultimi 13 anni solo il Pisa è partito così
Immagine news 3
11:34 Serie BEsclusiva TMW
Esclusiva TMWCassata: "Pronto a tornare in campo. Grosso l'allenatore più importante"
Immagine news 4
10:49 Serie B
Hellas Verona, Dawidowicz: "Fa male perdere all'ultimo. Ora non c'è tempo da perdere"
Immagine news 5
10:41 Serie B
Sampdoria e il calo di appetibilità: negli ultimi anni tanti no da parte degli allenatori
Immagine news 6
10:19 Serie BTMW
TMWChe colpo Belotti! Due reti in 94' per trascinare in alto il Modena. E la piazza già sogna
Immagine news 7
10:03 Serie B
Modena, Montevago: "Settimana speciale, sono diventato padre e ho segnato"
Immagine news 8
09:49 Serie B
Avellino, Enrici: "Con la Samp prestazione superlativa. Ma non rilassiamoci"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri. Finalmente si è rimesso a 3 dietro..."
Immagine top news n.1 Juventus, Kolo Muani meglio con Woltemade: tutti d’accordo tranne… Spalletti
Immagine top news n.2 Noa Lang vs Antonio Conte, altre scintille. L'olandese attacca il tecnico, senza mai nominarlo
Immagine top news n.3 L'acquisto da record del Milan è già un problema? Ramos e il peso dei 74 milioni
Immagine top news n.4 Yerry Mina, ancora tu. Tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata
Immagine top news n.5 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.6 Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
Immagine top news n.7 Il Milan ha Rabiot ma non l'identità, Sassuolo ferma-grandi. Preoccupano Gabbia e Leysen
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Grave fallo di gioco o condotta violenta? Roma, quante giornate di squalifica rischia Malen
Immagine box news Serie A Atalanta, i convocati di Sarri per il Venezia: presente Giacomo Raspadori
Immagine box news Serie A Nuno Tavares è l'esatto contrario di Gattuso. Che vuole trasformarlo in Nuno Mendes
Immagine box news Serie A Stasera Atalanta-Venezia, i convocati di Sarri: recuperato Raspadori. L'eleno completo
Immagine box news Serie A Malagò: "Modestamente mi aspetto la Serie A mi ricandidi. De Laurentiis è un amico"
Immagine box news Serie A Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri. Finalmente si è rimesso a 3 dietro..."
Serie B
Immagine box news Serie B Crisi Catanzaro, dalla quasi promozione alla zona retrocessione. Come lo Spezia un anno fa
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi specialista delle partenze: negli ultimi 13 anni solo il Pisa è partito così
Immagine box news Serie B Cassata: "Pronto a tornare in campo. Grosso l'allenatore più importante"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Dawidowicz: "Fa male perdere all'ultimo. Ora non c'è tempo da perdere"
Immagine box news Serie B Sampdoria e il calo di appetibilità: negli ultimi anni tanti no da parte degli allenatori
Immagine box news Serie B Che colpo Belotti! Due reti in 94' per trascinare in alto il Modena. E la piazza già sogna
Serie C
Immagine box news Serie C Controsenso Bari: imbattuto in casa, ma in un San Nicola deserto. E se fosse un vantaggio?
Immagine box news Serie C Roselli: "Cosenza, situazione insostenibile. Il FVS attuale non basta"
Immagine box news Serie C Serie C, si chiude questa sera la 9ª giornata del torneo: tre i confronti. La guida completa
Immagine box news Serie C Treviso, arriva il primo ko casalingo: "Fatichiamo a centrare la porta, serve più lucidità"
Immagine box news Serie C Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"
Immagine box news Serie C Dall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La Torres ha chiuso un cerchio maledetto, e può ora respirare
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2023, tragedia a Cordoba, trovato fulminato Alvaro Prieto Lopez
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
05:28 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio