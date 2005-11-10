Palermo, Inzaghi specialista delle partenze: negli ultimi 13 anni solo il Pisa è partito così

Anche in questa stagione Filippo Inzaghi si è dimostrato uno specialista nelle partenze sprint: sono infatti 16 i punti, su diciotto a disposizione, conquistati dal suo Palermo che, come da previsione, ha voluto subito mandare un segnale chiaro al campionato e alla avversarie per la promozione diretta. Del resto in estate il tecnico era stato chiaro nel sottolineare come per raggiungere il traguardo servissero almeno 80 punti a fine stagione.

Il Palermo come il Pisa (due volte)

Negli ultimi 13 anni, come sottolinea Il Giornale di Sicilia, solo un’altra squadra aveva ottenuto gli stessi punti del Palermo a questo punto della stagione. Si tratta del Pisa che ci riuscì in due occasioni: con Luca D’Angelo nel 2021/22, che chiuse terzo e venne sconfitto in finale play off dal Monza, e con lo stesso Inzaghi nel 2024/25, quando arrivò la promozione diretta in Serie A assieme al Sassuolo.

Le partenze sprint di Inzaghi

Quella non è stata l’unica partenza sprint del tecnico rosanero: con la Reggina nel 2022/23 furono 15 i punti nelle prime sei gare con un cammino poi compromesso dalle difficoltà societarie che si fecero sentire anche sulla squadra, mentre a Brescia nel 2021/22 i punti conquistati furono 14, ma anche lì le cose peggiorarono nel corso della stagione con Inzaghi che venne esonerato a sette giornate dalla fine mentre era ancora in corsa per la promozione. Meno bene fece a Benevento (12 punti nel 2019/29) quando però alla fine arrivò la promozione con il record di punti, 86, in Serie B, così come a Venezia nel 2017/18dove furono solo 10 i punti, ma con una squadra appena tornata in Serie B dopo 12 anni d’assenza.