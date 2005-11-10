Palermo, numeri da record per Inzaghi: la produzione offensiva è degna del Barcellona

Se non bastasse il primo posto in classifica in solitaria, seppur con due soli punti di distacco dal sorprendente Mantova contro cui giocherà sabato prossimo, anche i numeri certificano l’ottimo avvio del Palermo di Filippo Inzaghi, reduce dal successo per 4-2 contro l’Empoli in una gara in cui i rosanero hanno calciato verso la porta per ben 35 volte, una produzione offensiva degna del Barcellona come sottolinea il Corriere dello Sport.

Tutti i numeri del Palermo

La squadra siciliana sta facendo registrare la sua miglior partenza di sempre in Serie B e ha un attacco che segna con una continuità impressionante – 14 gol in 6 gare di campionato a cui se ne aggiungono 7 in due sfide di Coppa Italia – e torna a mettere a referto quattro gol in trasferta in Serie B dopo addirittura 32 anni e a distanza di sei dall’ultima volta in assoluto (4-2 in Serie D contro la Cittanovese nel 2020).

Pohjanpalo conferma, Johnsen ritrovato

A livello di individualità Inzaghi può contare sulla conferma di Joel Pohjanpalo che dopo la rete di sabato è entrato nella top ten dei migliori marcatori di sempre in rosanero con 39 reti raggiungendo Ilija Nestorovski al secondo posto fra quelli stranieri. La vera sorpresa di questo avvio è però l’esterno Dennis Johnsen autore di quattro gol e cinque assist che ne fanno il giocatore più decisivo della cadetteria. Senza dimenticare quel Dominic Vavassori che di gol ne ha segnati due in sei presenze, ma risulta essere un’arma importante per la produzione offensiva dei siciliani.