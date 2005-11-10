Il Palermo vola sulle ali di Johnsen: ora è davvero l'arma in più per la Serie A

Doveva essere l’arma in più per la promozione nella scorsa stagione, quando sbarcò in Sicilia a gennaio dopo sei mesi in quella Serie A che si era conquistato con la Cremonese, ma così non fu. Oggi invece Dennis Johnsen è il protagonista, assieme al solito Joel Pohjanpalo, di un Palermo che sta dettando legge in Serie B e nel prossimo turno, contro il Mantova, proverà la prima mini-fuga stagionale verso un obiettivo che nell’ambiente rosanero nessuno nasconde più.

I numeri della svolta

L’esterno norvegese infatti sta viaggiando su ritmi stratosferici: se nei primi sei mesi aveva messo a referto solo un gol e un assist in 15 presenze, in questo primo scorcio di stagione le reti sono salite a quattro e gli assist addirittura a cinque (che diventano rispettivamente 5 e 7 contando le due gare di Coppa Italia) in sei presenze di campionato. Una vera e propria svolta dovuta anche al cambio di modulo operato dal tecnico Filippo Inzaghi in estate: abbandonato il 3-5-2 (o 3-4-2-1) il Palermo ha trovato come nuova veste tattica un 4-2-3-1 che esalta maggiormente le qualità offensive della rosa e soprattutto riporta Johnsen nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco dopo che in passato si è adattato non solo a giocare da quinto di centrocampo, ma anche da mezzala.

Numeri da top in Europa

Considerando i 5 paesi top d’Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna) solo Javi Hernandez dell’Espanyol ha fatto più assist del classe ‘98 - ben sei, ma in otto partite giocate – mentre Lamine Yamal ne ha forniti lo stesso numero. Sommando gol e assist invece lo stesso spagnolo del Barcellona e il compagno di squadra Raphinha sono gli unici ad aver fatto meglio (15 il brasiliano, 11 l’iberico), mentre Johnsen si trova in compagnia di un certo Kylian Mbappè a quota nove.