Palermo-Carrarese 1-0 all'intervallo: decide fin qui il gol di Johnsen
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:49Serie B
autore Daniel Uccellieri
25.10.2026 15:49Serie B
Il Palermo chiude il primo tempo in vantaggio sulla Carrarese: decide la rete di Johnsen al 26' nel posticipo dell'ottava giornata di Serie B.
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© foto di Federico Serra
Si è appena concluso il primo tempo di Palermo-Carrarese, posticipo dell'ottava giornata di Serie B. Al termine della prima frazione di gioco la squadra di Inzaghi è avanti 1-0 grazie alla rete firmata Johnsen arrivata al minuto numero 26.
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