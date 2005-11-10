Palermo, Johnsen: "Quest'anno gioco più offensivo, per questo realizzo di più"

Grande protagonista dell’avvio di stagione del Palermo, l’esterno offensivo Dennis Johnsen ha parlato dalle colonne de La Repubblica soffermandosi su questa partenza sprint – cinque gol e sette assist in otto gare – che lo sta consacrando anche con la maglia rosanero: “Questo modo di giocare è adatto alle mie caratteristiche, perché proponiamo un calcio più offensivo. Inoltre, rispetto alla scorsa stagione, giochiamo con gli esterni alti e questo ci permette di creare molte più occasioni. Credo sia anche il motivo per cui sto riuscendo a realizzare più gol e assist. - prosegue il norvegese – Certo dobbiamo correre un po' di più e dare maggiore supporto alla difesa, ma siamo una squadra che mantiene molto possesso palla”.

Sulla sfida al Mantova

Johnsen poi si sofferma sulla prossima sfida contro il Mantova: “Sicuramente è una squadra forte, che sta attraversando un buon momento. È già stata un’avversaria difficile da affrontare in Coppa Italia e credo che sarà ancora più complicata da affrontare adesso considerando che siamo entrambe nella zona alta della classifica”.

Sull’obiettivo promozione

Infine l’esterno offensivo parla della possibilità che questo sia l’anno giusto per tornare in Serie A: “Deve essere così e sembra che ci siano tutte le condizioni. Dobbiamo soltanto continuare su questa strada e sperare di riuscirci”.