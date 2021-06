Parma, Krause annuncia l'arrivo di Buffon. Con un tweet in cui cita Superman

Non è ancora ufficiale, ma Gigi Buffon è da considerarsi il nuovo portiere del Parma. A confermare le indiscrezioni è il presidente dei ducali Kyle Krause su Twitter che posta una frase che può sembrare enigmatica a una prima lettura. “It’s a bird it’s a plane it’s ...” scrive il numero uno gialloblù citando il fumetto Superman in cui l’uomo d’acciaio che sfrecciava nei cieli era appunto confuso con un uccello o con un aeroplano prima che si manifestasse come il super eroe che tutti conosciamo. Un richiamo esplicito a Buffon che in più occasioni all’epoca della militanza al Parma indossava la maglia di Superman sotto quella della squadra.