Ufficiale Parma, triplo colpo iberico per le Women: ecco Bou, Esteve e Dominguez per la Serie A

Inizia a prendere forma il Parma che affronterà la prossima Serie A Women. Dopo la nomina di Giovanni Valentini come nuovo allenatore il club ducale nella giornata di oggi ha annunciato i primi tre innesti, tutti di nazionalità spagnola. Si tratta solo dei primi colpi preannunciati dal presidente Kyle Krause sui propri profili social.

Il primo innesto è quello della difenditrice Berta Bou Salas, classe '99 che nella scorsa stagione ha disputato 16 presenze con il Como Women che l'aveva prelevata dopo le esperienze nel Barcellona, dove ha però disputato una sola gara in prima squadra, e Levante. A centrocampo invece arriva dal Valencia Aida Esteve Quintero, classe 2001 cresciuta anche lei nelle giovanili del Barcellona come la centrale difensiva, per poi vestire le maglie di Eibar, Madrid CFF e appunto Valencia (dove ha segnato un gol in 27 presenze nella passata stagione). Per lei si tratta della prima esperienza lontano da quella Liga F dove ha collezionato finora 50 presenze.

Infine per l'attacco il club ducale ha tesserato la classe '97 Laura Dominguez Rojo che nella passata stagione ha giocato con il Galatasaray per sei mesi dopo una carriera tutti in Spagna dove ha vestito le maglie di Madrid CFF, dove è cresciuta calcisticamente, e Rayo Vallecano collezionando oltre 150 presenze nella Liga F.