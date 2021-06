Parma, nome nuovo per la porta: piace Provedel dello Spezia

Il Parma continua a sondare dei profili per sostituire Luigi Sepe, che non dovrebbe continuare l’avventura in Emilia dopo la retrocessione. L’ultimo nome – dopo quelli di Brignoli (che piace al Perugia) dell'Empoli, Semper del ChievoVerona e Carnesecchi (che la Cremonese vorrebbe trattenere) dell'Atalanta - nella lista dei dirigenti ducali è quello di Ivan Provedel dello Spezia. Lo riferisce Cittadellaspezia.com spiegando che il club ligure non ha ancora deciso chi trattenere fra l’ex Empoli e l’olandese Jeroen Zoet. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2022 e puntano al ruolo di titolare nella prossima stagione dopo il dualismo in quella appena conclusa.