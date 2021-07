Parma, si complica la cessione di Dini al Padova: il portiere resta in uscita

vedi letture

Dopo l'esperienza al Padova, conclusasi con la beffarda sconfitta ai rigori nella finale playoff contro l'Alessandria, Andrea Dini torna a Parma per fine prestito. Come rimarca Il Mattino, la società biancoscudata sta adesso riflettendo sul sostituto dell'estremo difensore crociato, il quale, pur avendo disputato un ottimo campionato, potrebbe non tornare in Veneto. Potrebbe invece approdare a Padova Raffaele Di Gennaro, portiere che proprio in queste ore è stato proposto ai patavini.