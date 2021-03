Pescara, Giannetti "talismano" per battere il Cittadella a due mesi dall'ultima vittoria

Per una manciata di ore la gara di oggi del Pescara non arriva a due mesi esatti dall'ultimo successo in campionato della formazione abruzzese. Era il 4 gennaio e il Delfino s'impose sul campo della Reggiana per 1-0 grazie alla rete all'86' di Scognamiglio quando ancora in panchina c'era Roberto Breda.

Due mesi dopo di punti ne sono arrivati appena tre, grazie ad altrettanti pareggi e il conteggio delle sconfitte è arrivato a cinque, per un totale di 14.

La sfida contro il Cittadella di Venturato assume, per i ragazzi oggi affidati a Gianluca Grassadonia, il sapore dell'ultima spiaggia. Un banco di prova per il quale il Pescara si affiderà, sul fronte offensivo, a Niccolò Giannetti. Toscano, classe 1991, l'attaccante è arrivato nel mercato invernale dalla Salernitana in prestito fino al termine della stagione. Giocatore che per la compagine del presidente Daniele Sebastiani potrebbe rivestire anche il ruolo del talismano. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Siena, infatti, ha messo a segno il suo ultimo gol in Serie B proprio contro il club veneto. Era il 7 dicembre 2019 e la Salernitana cedette per 4-3 a Iori&C. La speranza per il Pescara è che oggi almeno il risultato sia diverso.