Pescara, Grassadonia: "Finché non suona la campanella dobbiamo lottare per salvarci"

“Dai miei mi aspetto una grande partita contro una squadra in ottima salute che ha fisicità e qualità. Loro sono in piena corsa play off, ma noi siamo il Pescara e abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e daremo tutto per farcela”. Inizia così la conferenza stampa di Gianluca Grassadonia alla vigilia della sfida contro il Brescia di domani: “La mentalità deve essere quella di giocare per vincere, non siamo inferiori a nessuno anche se il tempo ci gioca contro. Abbiamo lavorato sulla mentalità oltre che sulla tattica perché tutti devono restare sul pezzo e non abbattersi, fino a quando non suona la campanella dobbiamo lottare. La squadra ha dimostrato di crederci, ma dobbiamo continuare a lavorare sull’autostima e sull’equilibrio fra reparti. Domani dovremo essere bravi quando avremo la palla, giocare con personalità senza dimenticare che in fase di non possesso bisogna essere attenti nelle coperture. - continua Grassadonia come riporta Pescarasport24.it - Machin all’inizio dava le cose per scontate e lavorava poco, ma ora è un giocatore diverso. Capone invece crede poso in se stesso e si mette poco in discussione. Inoltre loro due, come Galano e Vokic, nel 3-5-2 faticavano, mentre nel 4-3-3 è diverso. Capone per esempio può essere devastante, ma deve credere fermamente in quello che fa per tornare il giocatore conosciuto un anno fa. Poi può fare pure l’esterno a tutta fascia, ma deve imparare a leggere le situazioni e sacrificandosi in fase difensiva. Infortuni? Bocchetti, Drudi, Balzano, Memushaj e Tabanelli saranno sicuramente assenti, mentre nel pomeriggio verificheremo Omeonga, Bellanova e Galano. Futuro? Ho il desiderio fortissimo di salvare il Pescara, mi interessa solo questo e non posso perdere energie in altre cose”.