Pescara, la ASL può fermare l'attività del club. E il calendario di playoff e playout è a rischio

Potrebbe già essere a rischio il calendario di playoff e playout reso noto ieri dalla Lega di Serie B. Il post-season, secondo le intenzioni della cadetteria, dovrebbe prendere il via lunedì 10 maggio, ma non è escluso uno slittamento del programma a causa dell’alto numero di positivi al Covid-19 in seno al Pescara. Se, come riporta La Gazzetta dello Sport, la ASL dell’Abruzzo dovesse fermare l’attività di gruppo della formazione allenata da Gianluca Grassadonia, la gara contro l'Entella verrebbe rinviata e conseguentemente il calendario delle ultime giornate di stagione regolare verrebbe stravolto, con conseguente necessità di formularne uno nuovo anche per playoff e playout