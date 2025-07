Ufficiale Altri due colpi per la Salernitana: arrivano Achik in attacco e Varone a centrocampo

Una Salernitana scatenata sul mercato. Il club campano in serata ha infatti annunciato l'acquisto di altri due calciatori per la prossima stagione: si tratta dell'attaccante Achik dal Bari e del centrocampista Varone dall'Ascoli. Di seguito le due note ufficiali:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la SSC Bari per il trasferimento a titolo definitivo in granata dell’esterno classe 2000 Ismail Achik, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Achik compirà 25 anni il 30 luglio. È di nazionalità marocchina ma ha un percorso calcistico tutto italiano iniziato nel Rende e proseguito prevalentemente nelle file dell’Audace Cerignola per tre anni e mezzo non consecutivi: con i gialloblù ha conquistato la promozione dalla D alla C e pochi mesi fa il secondo posto in regular season nella terza serie. Nel mezzo, anche le esperienze con Ascoli in C, nella prima parte della scorsa stagione, e Bari in B nel 2023/24".

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Ascoli Calcio 1898 FC per il trasferimento a titolo definitivo in granata del centrocampista classe 1992 Ivan Varone, che ha firmato un contratto fino al 2027.

Grande esperienza per il calciatore cresciuto nel Siena, che vanta oltre 200 presenze in Lega Pro con le maglie anche di Castiglione, Savona, San Marino, Fondi, Carrarese, Reggiana, Novara, Cesena ed Ascoli. In due occasioni (Reggiana e Cesena) ha conquistato la promozione in Serie B, categoria che ha conosciuto anche con le maglie di Ternana e Cosenza, oltre che quella granata degli emiliani. Per lui in carriera anche un’avventura nella massima serie greca con il Panetolikos".