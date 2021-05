Pescara-Reggiana 1-0, le pagelle: Capone tiene vive le speranze, Kargbo generoso

Pescara-Reggiana 1-0

Marcatore: 8' Capone.

PESCARA

Fiorillo 6,5 - Ottimo l'intervento in tuffo che nega il pareggio a Laribi in un momento cruciale della gara. Controlla con autorevolezza le occasioni create dalla Reggiana.

Guth 6 - Schierato sull'out di destra deve vedersela con Laribi e con un indiavolato Kirwan ma riesce a portare a casa la pelle.

Volta 6 - Torna in campo da titolare dopo 10 mesi ma, a parte un po' di ruggine che comprensibilmente lo condiziona in alcune situazioni, non sfigura nella retroguardia abruzzese, impegnata fino ai minuti finali.

Scognamiglio 6 - Al pari dei compagni, riesce a limitare l'efficacia degli attaccanti granata.

Nzita 6 - Molto presente in fase di spinta, specialmente nella prima parte di gara. Nelle coperture non è altrettanto concreto. Dal 33' s.t.: Sorensen 6 - Grassadonia lo manda in campo al posto di uno stanco Nzita per alzare le barricate nel finale.

Omeonga 6 - Prestazione generosa nel cuore del campo, non si tira indietro quando si tratta di affrontare gli avversari.

Valdifiori 6,5 - Tanto lavoro oscuro per il centrocampista che si incarica di coprire vaste aree della mediana. Nel finale sfrutta intelligentemente gli spazi concessi dalla Reggiana per innescare le ripartenze degli attaccanti.

Machin 6 - Nella prima parte di gara si fa vedere principalmente in fase offensiva, poi deve arretrare il raggio d'azione per non concedere troppo agli avversari.

Vokić 6,5 - Prende parte alle due azioni più pericolose confezionate dal Pescara nel primo tempo poi, quando la Reggiana alza il pressing, arretra spesso per dare una mano in copertura. Dal 21' s.t.: Masciangelo 6 - Appena entrato spaventa Venturi, poi si perde un po' nell'affollato centrocampo abruzzese.

Odgaard 6,5 - Ingaggia una sfida nella sfida con Rozzio che lo tiene costantemente "sotto tiro" non risparmiando qualche colpo proibito. E' il punto di riferimento nell'attacco del Delfino. Dal 24' s.t.: Giannetti 6 - Contribuisce a tenere vivo il Pescara nel finale con diverse ripartenze.

Capone 7 - Si fa trovare prontissimo e segna un gol che potrebbe fare da spartiacque in questo finale di stagione per il Pescara. Dopo la rete si vede poco, ma se gli abruzzesi possono ancora sperare è grazie al suo destro che fulmina Venturi. Dal 24' s.t.: Ceter 6 - Entra con il giusto atteggiamento e si mette in evidenza con alcune sgroppate palla al piede.

REGGIANA

Venturi 6 - Capone lo infila con un destro velenoso su cui poteva fare poco, nella ripresa nega il raddoppio a Valdifiori ma nel complesso non ci sono parate difficili nel pomeriggio del portiere granata.

Gyamfi 5,5 - Soffre molto nelle prime battute del match concedendo spazi che il Pescara sfrutta per portarsi in vantaggio. Con il passare dei minuti riacquista fiducia ma ormai la frittata è fatta. Dal 25' s.t.: Lunetta 6 - Entra per aumentare il traino offensivo della Reggiana, mettendoci grande impegno anche se non altrettanta concretezza.

Ajeti 6,5 - Prova di grande solidità difensiva, è autore di alcuni interventi provvidenziali che impediscono al Pescara di arrivare a tu per tu con Venturi.

Rozzio 5 - Un brutto errore in disimpegno regala il vantaggio a Capone, cerca di farsi perdonare mordendo le caviglie avversarie ogni qualvolta il Pescara capita dalle sue parti ma quella disattenzione pesa come un macigno.

Kirwan 6,5 - Spinge tantissimo nel primo tempo agendo quasi da quinto di centrocampo. Manda spesso in affanno i marcatori avversari, catalizzando la manovra offensiva. Dal 32' s.t.: Ardemagni 5,5 - L'Adriatico gli porta bene per tradizione, oggi invece non trova il modo di far male a Fiorillo.

Rossi 6 - Recupera parecchi palloni incaricandosi di affrontare i portatori di palla avversari senza troppi complimenti. Dà il suo contributo anche nell'impostazione.

Varone 5,5 - Paga qualcosa in termini di dinamicità rispetto agli attaccanti abruzzesi e non di rado si trova costretto a rincorrere. Dal 32' s.t.: Pezzella 5,5 - I cambi di Alvini nel finale sono volti a cambiare l'inerzia della partita con aggiustamenti tattici, tuttavia non basta per rimettere in rotta la nave.

Siligardi 5,5 - Dai suoi piedi educati ci si aspetta molto, ma il suo contributo è un po' troppo scolastico. Dal 14' s.t.: Zamparo 6 - Ci mette la voglia ma finisce per sbattere contro il muro difensivo del Pescara.

Radrezza 6 - Si adatta nel corso della partita alle indicazioni tattiche di Alvini. Partecipa a molte delle azioni offensive della Reggiana senza però trovare il guizzo decisivo.

Laribi 6,5 - Molto vivace nella prima parte di gara, è l'autore della migliore occasione da gol della Reggiana nel primo tempo. Nella ripresa si spegne un po'. Dal 15' s.t.: Cambiaghi 6 - Cerca di ridare ritmo alla manovra offensiva dei granata.

Kargbo 6,5 - Nel primo tempo spreca malamente un buon pallone da posizione favorevole: l'errore lo scuote e da lì in poi cerca in tutti i modi di bucare la difesa avversaria colpendo anche un clamoroso palo nella ripresa. Generoso.