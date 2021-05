Pescara, si sogna il ritorno di Soddimo. Il centrocampista è in uscita dal Pisa

Secondo quanto riferito da Tuttopisa.com il Pescara sogna un grande ritorno per puntare all'immediato ritorno in Serie B. Si tratta del fantasista Danilo Soddimo, classe '87, in uscita dal Pisa dove in questa stagione ha reso sotto le attese. Soddimo ha già vestito la maglia biancoazzurra dal 2010 al 2013 collezionando 63 presenze con 7 reti.