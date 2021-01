Pescara, torna di moda Dezi del Parma. Ma prima bisogna sfoltire la rosa

Potrebbe essere Jacopo Dezi del Parma il rinforzo per il centrocampo del Pescara in questi ultimi giorni di mercato. Lo riferisce Pescarasport24.it spiegando che per arrivare al classe ‘92, che ha giocato poco in Emilia quest’anno, il club deve prima sfoltire la rosa con le partenze di Crecco – che ha l’accordo con il Cosenza – e uno fra Busellato e Fernandes.