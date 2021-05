Pescara, Valdifiori avrebbe dato la propria disponibilità a restare anche in Serie C

Mirko Valdifiori potrebbe essere uno degli uomini da cui ripartire per il Pescara fresco di retrocessione. Secondo Il Messaggero infatti il centrocampista classe '86 avrebbe dato la propria disponibilità a continuare l'avventura in Abruzzo con l'obiettivo di riportare il club in cadetteria. Difficile invece la permanenza di un altro centrocampista come Massimiliano Busellato che avrebbe già ricevuto diverse richieste dalla Serie B.