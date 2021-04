Pescara, Valdifiori sulla corsa salvezza: "Momento delicato, ma insieme possiamo farcela"

vedi letture

Dal ritiro del Pescara il centrocampista Mirko Valdifiori ha preso la parola per caricare la squadra e l’ambiente in questo finale di stagione che vede gli abruzzesi in piena lotta per la salvezza: “Ci stiamo preparando al meglio in questi giorni grazie alla società che ci ha messo a disposizione questa struttura. - continua Valdifiori come riporta Pescarasport24.it - Sappiamo che è un momento delicato e che bisogna lottare per centrare la salvezza, ma da questo ritiro uscirà un gruppo più forte e affiatato. Insieme possiamo farcela”.