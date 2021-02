Pescara-Venezia a rischio neve. Gli abruzzesi stendono i teloni per proteggere il campo

Le previsioni del tempo non prevedono nulla di buono per le prossime ore sull’Abruzzo e per questo il Pescara, in vista della sfida contro il Venezia corre ai ripari. La società biancoazzurra, come testimonia un video sui canali social, ha deciso di stendere i teli sul terreno di gioco dell’Adriatico visto che fra stanotte e domani mattina sono possibili forti e persistenti nevicate sulla città.