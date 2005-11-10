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Pisa, Bianco in vista della Cremonese: "Non possiamo permetterci cali di tensione"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 15:19Serie B
16.10.2026 15:19Serie B
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Il tecnico dei toscani: "Anche loro vengono da una retrocessione, ma possono mettere in difficoltà chiunque. Scontenti? Serve l'apporto di tutti"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Affrontiamo una squadra che come noi viene dalla retrocessione, hanno cambiato un allenatore che stimo come Giampaolo con un altro che stimo come Pecchia, che ha già vinto in questa categoria. Credo sia normale che in questa prima parte del campionato ci siano momento in cui la squadra deve trovare la maniera giusta di carburare. Se riusciremo a star dentro tutte le fasi di gioco allora possiamo dimostrare di essere una squadra che può competere”. Il tecnico del Pisa Paolo Bianco alla viglia della sfida contro la Cremonese parla così in conferenza stampa.

Sulla Cremonese

Bianco poi continua a parlare della Cremonese: “Ha preso giocatori fortissimi e con un gran talento, si tratta di una squadra che può mettere in difficoltà tutti anche al netto delle assenze, ma spero che la mia squadra abbia imboccato la strada giusta. - prosegue il tecnico come riporta Sestaporta.news - Non possiamo permetterci cali di tensione, dobbiamo mantenere l’attenzione altissima perché se questa squadra riesce a stare dentro la partita è capace di mettere in difficoltà chiunque”.

Sull’abbondanza in rosa

Spazio poi all’abbondanza nella rosa nerazzurra e sulla condizione dei suoi giocatori: “Quando un allenatore ha tanti giocatori forti è un dispiacere mandare in tribuna qualcuno per scelta, tutti meriterebbero di venire almeno in panchina però siamo alla sesta giornata e quasi tutti hanno fatto più di mille minuti in campo. - conclude Bianco – Questa è una squadra che coinvolge tutti ed è normale che non sia contento qualcuno se non gioca e deve continuare a non esserlo, servirà l’apporto di tutti”.

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