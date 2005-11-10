Il Pisa Esce con un pareggio per 1-1 dal big-match della 12^ giornata alla Cetilar Arena contro il Modena seconda della classe.Al termine del confronto è intervenuto il tecnico della formazione nerazzurra Paolo Binaco in sala stampa. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da sestaportanews.it

“Peccato, la squadra ha fatto una partita giusta, ben organizzata contro giocatori forti. Regalare un gol così in una partita del genere, perché alla lunga questa rete peserà. Fa parte del nostro percorso e dobbiamo accettarlo. Se prepari la partita in un certo modo, bisogna avere i giocatori giusti. Non ci siamo abbassati con l’uscita di Bozhinov, ma Antonio ha 36 anni e volevo tutelarlo stasera non schierandolo, pensando anche a lui alla partita di Arezzo. Rosen ha più attitudine nell’alzare i ritmi. Abbiamo provato a essere più compatti, non ci siamo abbassati, ma abbiamo rischiato praticamente nulla o quasi, perché Scuffet non ha fatto una parata al di là del gol. Al netto dell’errore sul gol Isak ha fatto una buona partita. Se la squadra ha espresso un buon calcio è stato anche per merito suo. Ha fatto per me una buona partita, come l’aveva fatta ad Empoli. Se dite che non ha fatto una buona partita allora vediamo il calcio diversamente. Oggi non abbiamo sbagliato partita, come non l’avevamo sbagliata con l’Empoli. Se non abbiamo vinto è perché non siamo ancora pronti probabilmente. Il percorso? Ci manca qualche punto, ma sono soddisfatto. Se voglio analizzare tutti quelli che sono entrati non sono entrati male, ma sono entrati in un momento difficile della partita. Bozhinov? Aspettiamo il parere dei medici, ha avuto un problema al ginocchio. Vediamo”.