Pisa, Corrado: "Primo incontro con Knaster al Forte dei Marmi. Avanti con Gemmi e D'Angelo"

Lunga intervista di Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ai microfoni di 50 Canale. Ecco quanto evidenziato da TuttoPisa.com in merito al passaggio di proprietà della società toscana avvenuto nelle scorse settimane: “La trattativa è nata in maniera semplice e naturale. Ero in vacanza a Forte dei Marmi a fine luglio, mio figlio tramite un amico avvocato di Milano che collabora con lui ci fece sapere che c’era una persona interessata a squadre di calcio e voleva parlare con il sottoscritto. Ci siamo incontrati in spiaggia per la prima volta, lui è arrivato da solo ed io ero con Giovanni. A lui piace molto il calcio e voleva entrare in un club italiano. Il brand di Pisa lo interessava molto, era informato sul campionato appena concluso. Ci ha chiesto di rimanere, anche per la tipologia di lavoro che svolge non poteva esser molto presente, e quasi da subito ci comunicò la volontà di acquistare la maggioranza. Abbiamo fatto un accordo in cui noi manteniamo il 25% poi vedremo come cambieranno le cose in prospettiva anche relativamente al progetto stadio. Questo non è un passaggio di consegne, altrimenti lo avremmo detto. Ed anche Knaster ce lo ha chiesto Ci sarà continuità da un punto di vista tecnico, la nostra permanenza è da intendere anche in questa direzione. Il progetto 3 anni fa è iniziato, e proseguirà, con Roberto Gemmi e Luca D’Angelo. Per me abbiamo il miglior Mister della B, ha peculiarità umane e tecniche eccezionali. E’ un grande trascinatore. Con entrambi lavoreremo anche al prolungamento dei contratti“.